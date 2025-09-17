Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
0
:
Интер
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
25.00
П2
1.02
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
3
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
2
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.74
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
3
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Семак про отмену гола Соболева: «Я не понимаю, Михайлов, даже если был вне игры, никак не участвовал в эпизоде, не мешал, никого не блокировал. Для меня это загадка»

Главный судья Рафаэль Шафеев не засчитал взятие ворот в середине первого тайма матча FONBET Кубка России из-за нахождения Ярослава Михайлова в офсайде.

Источник: Спортс"

"Я не понимаю этот гол, Михайлов, даже если был вне игры, никак не участвовал в эпизоде, не мешал, никого не блокировал.

Для меня это загадка«, — отметил главный тренер “Зенита”.