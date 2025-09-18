Симеоне получил красную за перепалку с болельщиками «Ливерпуля» после победного гола «красных»

После гола Вирджила ван Дейка на 2-й добавленной ко второму тайму минуте главный тренер мадридской команды вступил в перепалку с болельщиками на «Энфилде».
Главный тренер встречи показал аргентинскому специалисту красную карточку.
«Атлетико» проиграл матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3.
После гола Вирджила ван Дейка на 2-й добавленной ко второму тайму минуте главный тренер мадридской команды вступил в перепалку с болельщиками на «Энфилде».
Главный тренер встречи показал аргентинскому специалисту красную карточку.