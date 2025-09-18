Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Льоренте о дубле «Ливерпулю»: «Я думал о трех очках и победе. Сегодня два гола не особо помогли — “Атлетико” нужно решить проблемы»

Мерсисайдцы одолели мадридцев (3:2) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Эндрю Робертсон открыл счет на 4-й минуте. Мохамед Салах отличился на 6-й. Затем Льоренте сравнял счет в матче, сделав дубль.

На 92-й Вирджил ван Дейк забил гол, принеся победу «красным».

"Гол ван Дейка мог случиться. А вот два таких быстрых гола не должны были произойти.

Таков футбол. Это первый матч Лиги чемпионов, и нам еще предстоит долгий путь.

«Ливерпуль» — отличный соперник. Они легко нас обошли, и нам нужно постараться решить эти проблемы.

Я думал о трех очках и победе. Сегодня два гола не особо помогли«, — сказал полузащитник “Атлетико”.