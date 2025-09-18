Киву о 2:0: «Интер» пытался нейтрализовать сильные стороны «Аякса». Я хотел придерживаться схемы 3−5−2 и не нанести ущерба команде, которая и так была сильна"

«Мы пытались нейтрализовать сильные стороны “Аякса”, в том числе их пасы в последней трети поля, и позволяли им отдавать мяч только в тех зонах, где нам было комфортно. Мы старались оставаться на их половине поля, отбирать мяч как можно быстрее и сразу же делать вертикальные передачи. Все прошло хорошо.
Я действительно хотел придерживаться схемы 3−5−2, потому что это то, что команда умеет делать. Мы просто хотели добавить кое-что, но прежде всего вновь обрести душевную силу и уверенность, которых нам так не хватало.
Я продолжаю идти своим путем, стараясь не нанести ущерба команде, которая и так была сильна".
Об Эспозито.
«Как я уже говорил несколько недель назад, он нападающий, который будет радовать “Интер” и сборную Италии еще долгое время», — сказал Киву.