Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Кейн о 3:1 с «Челси»: «Это был тяжелый матч против сильной команды, но “Баварии” удалось включиться с самого начала. Во втором тайме они устали, а мы этим воспользовались»

«Бавария» обыграла «синих» (3:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Английский форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: Спортс"

"Потрясающий результат. Это был тяжелый матч против действительно сильной команды. Мы говорили перед игрой, что они — победители клубного чемпионата мира. Мы должны были включиться с самого начала, и нам это удалось.

Во втором тайме мы создали больше моментов, и было здорово забить второй гол. По ходу игры казалось, что они устали, появилось больше свободного пространства, и мы смогли этим воспользоваться.

Мы много говорили о том, что, когда другие команды пытаются играть [активно], через две-три секунды у нас самих появляется возможность, чтобы создать момент. Мне это удалось, и концовка получилась хорошей.

Надеюсь, в этом сезоне мы забьем больше голов, чем в прошлом. Мы всегда стремимся к прогрессу и совершенствованию. В Лиге чемпионов мы иногда создаем больше моментов, чем в Бундеслиге, потому что здесь больше открытости«, — сказал нападающий “Баварии” в интервью DAZN.