Кейн о 3:1 с «Челси»: «Это был тяжелый матч против сильной команды, но “Баварии” удалось включиться с самого начала. Во втором тайме они устали, а мы этим воспользовались»

Надеюсь, в этом сезоне мы забьем больше голов, чем в прошлом. Мы всегда стремимся к прогрессу и совершенствованию. В Лиге чемпионов мы иногда создаем больше моментов, чем в Бундеслиге, потому что здесь больше открытости«, — сказал нападающий “Баварии” в интервью DAZN.