Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Слот о дебюте Исака за «Ливерпуль»: «Он оказался в лучшей форме, чем я ожидал, но болельщики не должны завышать ожидания. Он может хорошо заиграть после 1−2 недель занятий»

Шведский нападающий принял участие в матче против «Атлетико» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:2). Он провел на поле 58 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: Спортс"

"Учитывая то, что он отыграл 60 минут, у меня сложилось впечатление, что он в хорошей форме. Не было такого, чтобы через 10 минут он уже сильно устал. Он может довольно хорошо заиграть после одной-двух недель занятий с командой.

За ним приятно наблюдать, и это меня не удивляет. Он оказался в лучшей форме, чем я ожидал, но болельщики не должны завышать ожидания. Мы играем три раза в неделю, и для него это все еще многовато.

У нас есть два отличных центрфорварда, и мы собираемся использовать их обоих на протяжении всей их карьеры здесь«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.