Слот о дебюте Исака за «Ливерпуль»: «Он оказался в лучшей форме, чем я ожидал, но болельщики не должны завышать ожидания. Он может хорошо заиграть после 1−2 недель занятий»

"Учитывая то, что он отыграл 60 минут, у меня сложилось впечатление, что он в хорошей форме. Не было такого, чтобы через 10 минут он уже сильно устал. Он может довольно хорошо заиграть после одной-двух недель занятий с командой.
За ним приятно наблюдать, и это меня не удивляет. Он оказался в лучшей форме, чем я ожидал, но болельщики не должны завышать ожидания. Мы играем три раза в неделю, и для него это все еще многовато.
У нас есть два отличных центрфорварда, и мы собираемся использовать их обоих на протяжении всей их карьеры здесь«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.