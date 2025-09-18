Мареска об 1:3 от «Баварии»: «Челси» может извлечь урок: нужно правильно играть все 95 минут, а не только часть матча. Временами мы были недостаточно хороши"

"В целом игра была неплохой. Мы хорошо провели первые 20 минут и создали два или три голевых момента. Когда мы пропустили гол, которого могли избежать, игра немного изменилась. Мы были в игре, мы забили гол. Решение [не удалять Джонатана Та] было спорным, потому что это была скорее красная карточка, чем желтая. Даже при этом мы хорошо начали второй тайм и создавали моменты.