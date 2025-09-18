Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Мареска об 1:3 от «Баварии»: «Челси» может извлечь урок: нужно правильно играть все 95 минут, а не только часть матча. Временами мы были недостаточно хороши"

Лондонский клуб потерпел поражение со счетом 1:3 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"В целом игра была неплохой. Мы хорошо провели первые 20 минут и создали два или три голевых момента. Когда мы пропустили гол, которого могли избежать, игра немного изменилась. Мы были в игре, мы забили гол. Решение [не удалять Джонатана Та] было спорным, потому что это была скорее красная карточка, чем желтая. Даже при этом мы хорошо начали второй тайм и создавали моменты.

Как только мы пропустили третий гол, ход игры снова изменился. Мы пропустили гол, который поставил точку в игре. Мы были в игре до конца. С пенальти, неудалением соперника, автоголом все становится сложнее.

Мы можем извлечь уроки из этой игры. Прежде всего, в таком матче нужно правильно играть все 95 минут, а не только часть матча. Временами мы были недостаточно хороши", — сказал Мареска.