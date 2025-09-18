Компани про 3:1 с «Челси»: «Бавария» играла в свой футбол и не теряла концентрацию. Ребята получили удовольствие и заслужили победу"

В этом сезоне мы уже встречались с сильными соперниками: «Тоттенхэмом» во время предсезонки, «Штутгартом», «Лейпцигом». Но, конечно, мы знаем, что «Челси» — победитель клубного чемпионата мира. Сегодня мы играли сосредоточенно, показывали свой футбол, не теряли концентрацию. Было важно действовать агрессивно, не оставляя слишком много свободных зон и не проигрывая слишком много единоборств. Мы с этим справились«, — сказал главный тренер “Баварии”.
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2