Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Компани про 3:1 с «Челси»: «Бавария» играла в свой футбол и не теряла концентрацию. Ребята получили удовольствие и заслужили победу"

"Очень интенсивная игра — вот как мне показалось. Ребята получили удовольствие и заслужили победу.

Источник: Спортс"

В этом сезоне мы уже встречались с сильными соперниками: «Тоттенхэмом» во время предсезонки, «Штутгартом», «Лейпцигом». Но, конечно, мы знаем, что «Челси» — победитель клубного чемпионата мира. Сегодня мы играли сосредоточенно, показывали свой футбол, не теряли концентрацию. Было важно действовать агрессивно, не оставляя слишком много свободных зон и не проигрывая слишком много единоборств. Мы с этим справились«, — сказал главный тренер “Баварии”.