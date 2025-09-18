Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Симеоне про 2:3 с «Ливерпулем»: «Гол ван Дейка оставил горький привкус, но если проигрывать, то так»

"Команда начала не лучшим образом, нам не повезло с первым голом, который смешал нам все карты. Второй гол был великолепным.

Источник: Спортс"

После этого команда начала выравнивать игру. Мы завершили первый тайм голом Маркоса Льоренте, который вселял надежду на камбэк. Во втором тайме мы прибавляли и держали игру в подвешенном состоянии. Счет стал 2:2, но потрясающий гол Вирджила ван Дейка оставил горький привкус от поражения.

Боевой дух был таким, как нужно. Многие молодые игроки только вливаются. Мы приехали на великолепный стадион и играли против команды, которая отлично атакует. Поначалу ничего хорошего не предвиделось, но если нам суждено проиграть, то пусть это будет так«, — сказал главный тренер “Атлетико”.