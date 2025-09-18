Симеоне про 2:3 с «Ливерпулем»: «Гол ван Дейка оставил горький привкус, но если проигрывать, то так»

После этого команда начала выравнивать игру. Мы завершили первый тайм голом Маркоса Льоренте, который вселял надежду на камбэк. Во втором тайме мы прибавляли и держали игру в подвешенном состоянии. Счет стал 2:2, но потрясающий гол Вирджила ван Дейка оставил горький привкус от поражения.
Боевой дух был таким, как нужно. Многие молодые игроки только вливаются. Мы приехали на великолепный стадион и играли против команды, которая отлично атакует. Поначалу ничего хорошего не предвиделось, но если нам суждено проиграть, то пусть это будет так«, — сказал главный тренер “Атлетико”.