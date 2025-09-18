«Ювентус» может подписать Бернарду как свободного агента в 2026-м. Туринцы связывались с агентами хавбека «Сити»

Отмечается, что Силва начнет думать о будущем весной, сейчас он сосредоточен на сезоне.
Хавбек играет за «Ман Сити» с сезона-2017/18. Его статистику можно изучить здесь.
Tuttosport сообщает, что менеджеры туринцев рассматривают возможность подписать полузащитника «Манчестер Сити» в качестве свободного агента летом 2026 года. Они уже контактируют с представителями португальца, наводя справки.
