Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Мареска считает, что Та следовало удалить в 1-м тайме за фол на Педро: «Когда кто-то хочет не сыграть в мяч, а просто ударить соперника, это красная, я считаю. Но судьям нужно увидеть кровь»

Защитник «Баварии» в центре поля сбил с ног Жоао Педро, бежавшего без мяча по направлению к воротам мюнхенцев перед голом Коула Палмера.

Источник: Спортс"

"Следовало показать ему красную карточку. Я всегда говорил, что если игрок собирается не сыграть в мяч, а просто ударить соперника, то он должен быть удален.

Почему это не красная? Судья сказал, что фол не был достаточно жестким, агрессивным. Поэтому для того, чтобы была показана красная, судье нужно увидеть кровь или что-то в этом духе.

Если есть такое намерение — это красная, у меня это никаких сомнений не вызывает«, — сказал главный тренер “Челси”.

Матч Лиги чемпионов обслуживала бригада судей под руководством Хосе Марии Санчеса Мартинеса.

