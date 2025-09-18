Владимир Быстров: «Динамо» не место для экспериментов! Карпина взяли, чтобы выигрывал титулы, а не шатался, как с «Ростовом», в середине таблицы"

«Зайнутдинов на позиции центрального защитника? “Динамо” не место для экспериментов! На это нет времени. Карпина взяли, чтобы он выигрывал с этим клубом, боролся за титулы, а не шатался, как с “Ростовом”, в середине таблицы. Но Осипенко играет ниже своих возможностей, и Карпин начинает исходить из того, что он имеет. Значит, с Маричалем, он думает, будет еще хуже.