Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
П1
1.71
X
3.90
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
П1
2.70
X
3.70
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
П1
3.15
X
3.45
П2
2.36
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
П1
1.58
X
4.49
П2
5.87
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
Владимир Быстров: «Динамо» не место для экспериментов! Карпина взяли, чтобы выигрывал титулы, а не шатался, как с «Ростовом», в середине таблицы"

«Зайнутдинов на позиции центрального защитника? “Динамо” не место для экспериментов! На это нет времени. Карпина взяли, чтобы он выигрывал с этим клубом, боролся за титулы, а не шатался, как с “Ростовом”, в середине таблицы. Но Осипенко играет ниже своих возможностей, и Карпин начинает исходить из того, что он имеет. Значит, с Маричалем, он думает, будет еще хуже.

Осипенко сейчас не тот, который выступал в «Ростове», совершенно другой. Он не играет надежно. Раньше он успевал и подстраховывать ребят, и мог вперед убежать. Везде был опасен. А сейчас это бледная тень ростовского Осипенко«, — сказал экс-игрок сборной России в эфире ютуб-канала “О, родной футбол!”.