Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.90
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.70
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.49
П2
5.87
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.96
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.14
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.85
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
28.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Рапопорт о Жерсоне: «Стоит тех денег, что “Зенит” за него заплатил, но у бразильцев всегда сложности с адаптацией»

«У Жерсона был очень длительный сезон без пауз, поэтому он до конца не восстановился. Возможно, тренерский штаб “Зенита” зря начал сразу ставить его в стартовый состав — ему нужно было дать время на отдых и адаптацию.

Источник: Спортс"

Но это футболист высокого уровня — все видели, как он играл за сборную Бразилии и за «Фламенго» на клубном чемпионате мира. Он стоит тех денег [25 млн евро], которые «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда возникали сложности с адаптацией. Взять того же Малкома, который перешел из «Барселоны».

Что касается информации, что он хочет уехать — как он может это сделать? Это же профессиональный футболист с контрактом. Не думаю, что «Зенит» захочет отпускать его в данный момент. Мне кажется, его футбол вернется — не могло куда-то деться то, что мы видели от него раньше«, — сказал бывший тренер “Зенита”.