Рапопорт о Жерсоне: «Стоит тех денег, что “Зенит” за него заплатил, но у бразильцев всегда сложности с адаптацией»

Но это футболист высокого уровня — все видели, как он играл за сборную Бразилии и за «Фламенго» на клубном чемпионате мира. Он стоит тех денег [25 млн евро], которые «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда возникали сложности с адаптацией. Взять того же Малкома, который перешел из «Барселоны».
Что касается информации, что он хочет уехать — как он может это сделать? Это же профессиональный футболист с контрактом. Не думаю, что «Зенит» захочет отпускать его в данный момент. Мне кажется, его футбол вернется — не могло куда-то деться то, что мы видели от него раньше«, — сказал бывший тренер “Зенита”.