Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.08
П2
5.63
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.70
П2
2.77
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.35
П2
2.46
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.73
П2
6.13
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.94
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
5.22
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.50
П2
28.00

Бартомеу о деле Негрейры: «Барса» платила не за влияние на судей, а за отчеты. У нас лучшая команда, мы брали титулы с лучшим игроком мира благодаря собственным заслугам"

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Источник: Спортс"

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сегодня несколько фигурантов дела дали показания в суде. Среди них — бывший президент «Барсы» Жозеп Бартомеу. После дачи показаний Бартомеу выступил перед прессой.

"Некоторые из нас, кто был связан с клубом с 2013 по 2018 год, дали показания. Многие теории, выдвигавшиеся в последние годы, были опровергнуты. Выяснилось, что как основной, так и резервной команде предоставлялись консультации по вопросам спорта и судейства до и после матчей. За эти консультации выплачивалась финансовая компенсация.

Мы платили не за влияние [на судей], а за отчеты. Поэтому мы много раз говорили, и президент Росель сделал это сегодня в своем заявлении, что у нас лучшая команда в мире, и мы выигрывали титулы исключительно благодаря собственным заслугам. Некоторые пытались очернить «Барселону». Мы добились больших успехов с лучшим игроком в мире", — заявил Бартомеу.

Сын Негрейры в суде заявил, что его отец получил от «Барсы» 7,5 млн евро не за отчеты об арбитрах. Связь клуба и бывшего вице-президента CTA он назвал неэтичной.