Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.99
П2
5.51
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.75
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.45
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.73
П2
6.13
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.94
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
5.22
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.50
П2
28.00

Агент Батракова о том, что Transfermarkt оценил Алексея дороже Месси и Роналду: «Пришло время молодых. Время неумолимо»

Transfermarkt повысил оценку цены полузащитника «Локомотива» до 23 млн евро. Лионель Месси, выступающий в МЛС за «Интер Майами», оценивается в 18 млн евро, Криштиану Роналду, играющий за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, — в 12 млн.

Источник: Спортс"

"Несмотря на то что такие великие игроки, как Месси и Роналду, до сих пор в цене — время, к сожалению, бежит неумолимо. Надо признать, что пришло время молодых.

Приятно, что он стал самым дорогим российским игроком. Естественно, вынося за скобки Сперцяна, выступающего за сборную Армении", — сказал.

Батраков — самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt. Головин и Сафонов делят 2-е место, Кисляк — в топ-5, Глушенков — 6-й.

Сперцян и Энрике — самые дорогие игроки РПЛ. Батраков и Кисляк подорожали больше всех, Жерсон и Ливай подешевели на 3 млн евро (Transfermarkt).