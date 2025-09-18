Агент Батракова о том, что Transfermarkt оценил Алексея дороже Месси и Роналду: «Пришло время молодых. Время неумолимо»

"Несмотря на то что такие великие игроки, как Месси и Роналду, до сих пор в цене — время, к сожалению, бежит неумолимо. Надо признать, что пришло время молодых.
Приятно, что он стал самым дорогим российским игроком. Естественно, вынося за скобки Сперцяна, выступающего за сборную Армении", — сказал.
Батраков — самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt. Головин и Сафонов делят 2-е место, Кисляк — в топ-5, Глушенков — 6-й.
Сперцян и Энрике — самые дорогие игроки РПЛ. Батраков и Кисляк подорожали больше всех, Жерсон и Ливай подешевели на 3 млн евро (Transfermarkt).