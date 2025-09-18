Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Галатасарай
1
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.95
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.80
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.77
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.60
П2
22.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Спартак
1
:
Ростов
2
Все коэффициенты
П1
74.00
X
7.01
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

PFA и «Челси» обсуждают ситуацию Стерлинга и Дисаси, отстраненных от работы с командой. Профсоюз хочет обеспечить игрокам оптимальные условия для тренировок

Как сообщает BBC, Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) ведет переговоры с «Челси» по поводу Рахима Стерлинга и Акселя Диcаси. Футболисты тренируются отдельно от команды, так как не входят в планы главного тренера Энцо Марески.

Источник: Спортс"

PFA хочет обеспечить Стерлингу и Дисаси оптимальные условия для тренировок, несмотря на отстранение от работы с командой. Ожидается, что футболисты вряд ли сыграют за основную команду до начала зимнего трансферного окна.

Также PFA стремится обеспечить осведомленность клубов о правилах ФИФА в отношении отстранения игроков от работы с командой. Согласно им, игрок вправе расторгнуть контракт по «уважительной причине» в обстоятельствах, которые могут быть расценены как «оскорбительное поведение» со стороны клуба.

«Челси» не включил Стерлинга и Буонанотте в заявку на ЛЧ, но внес порвавшего «кресты» Колуилла.

Мареска заявил, что у Стерлинга и Дисаси нет шансов вернуться в основу «Челси»: «Я не видел их с начала сезона, они тренируется на другом поле».