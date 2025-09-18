PFA и «Челси» обсуждают ситуацию Стерлинга и Дисаси, отстраненных от работы с командой. Профсоюз хочет обеспечить игрокам оптимальные условия для тренировок

Также PFA стремится обеспечить осведомленность клубов о правилах ФИФА в отношении отстранения игроков от работы с командой. Согласно им, игрок вправе расторгнуть контракт по «уважительной причине» в обстоятельствах, которые могут быть расценены как «оскорбительное поведение» со стороны клуба.