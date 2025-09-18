Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Айнтрахт Ф
3
:
Галатасарай
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.00
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Манчестер Сити
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
4.70
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.00
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
70.00
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Яшин всегда был фигурой номер один в спорте! В этом мощном международном имени сходилось все. Безобразие!» Экс-гимнастка Иванова о предложении переименовать трофей имени вратаря

Ранее появилась информация, что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.

Источник: Спортс"

"Это просто безобразие! Ужас! Переименовать приз имени Яшина, как это так? В спорте Яшин всегда был фигурой номер один! И все были с этим согласны. Ни у кого в этом никогда не возникало сомнений. В этом ярком и мощном международном имени — Лев Яшин — сходилось все. И вот теперь столько лет прошло, каким‑то непонятным людям это надо поправить.

Но я в это безобразие в их звене верю: что хотят, то и делают. Что в МОК, что в УЕФА, к сожалению, сейчас решают вопросы так, как удобно кому‑то, а не в соответствии со стандартами мирового порядка.

Но для мира Яшин был, есть и будет. Я в этом нисколько не сомневаюсь, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова.

Узнать больше по теме
Биография Льва Яшина: карьера и личная жизнь футболиста
В российской и советской истории футбола не так уж и много имен, которые являются величиной мирового масштаба. Особняком в списке безусловно талантливых футболистов нашей страны всегда будет стоять Лев Яшин. Ни до, ни после его отечественных игроков не признавали лучшими игроками вне зависимости от эпохи. Поэтому биография Льва Яшина обязательна к просмотру.
Читать дальше