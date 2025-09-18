Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Айнтрахт Ф
3
:
Галатасарай
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.00
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Манчестер Сити
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
4.70
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.00
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
1
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
16.00
П2
70.00
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Фанаты «Ман Сити» называли Хейлунда «гребаным дерьмом» во время матча с «Наполи» и пели, что Аморим больше не выиграет ни одного матча

«Горожане» принимают «Наполи» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Источник: Спортс"

На 10-й минуте болельщики хозяев скандировали кричалку, адресованную арендованному у «Манчестер Юнайтед» форварду гостей: «Ты гребаное дерьмо!».

Затем они исполнили песню о том, что Рубен Аморим больше никогда не выиграет ни одного матча.