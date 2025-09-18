Талалаев после победы в Кубке: «ЦСКА — большая команда, а мы скромные, но амбициозные. Есть уверенность, что “Балтика” будет прибавлять»

"Все было хорошо, если бы победили в основное время. Пенальти — больше эмоции, чем мастерство.
Мне больше нравятся сказки, когда люди себя делают сами. [Кирилл] Степанов должен был вчера домой поехать, но сегодня мы поговорили с ним. Сказали, что нужно забить два мяча и будешь работать с нами.
Качество игры? Ребята, которые пришли к нам, проводят хорошую работу, но проигрывают конкуренцию по некоторым факторам. Есть уверенность, что команда будет прибавлять. ЦСКА — большая команда, а мы скромные, но амбициозные. Мужчины они очень большие, — сказал главный тренер «Балтики» Талалаев.