Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
3
:
Галатасарай
1
П1
1.12
X
10.00
П2
32.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Наполи
0
П1
1.33
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Барселона
0
П1
3.22
X
2.70
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
1
:
Кайрат
0
П1
1.05
X
14.00
П2
70.00
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
Акинфеев после промаха Торопа в серии с «Балтикой»: «Славка сегодня лучший. Он бил первый пенальти в жизни — даже у меня не было такого за всю карьеру!»

ЦСКА дома проиграл калининградцам по пенальти (1:1, 9:10 пен.) в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Источник: Спортс"

В послематчевой серии пенальти вратарь армейцев Тороп не забил решающий удар с точки, а голкипер «Балтики» Иван Кукушкин реализовал свою попытку и принес команде победу.

"Тяжелый матч и еще более тяжелая серия пенальти.

Слава сегодня бил первый пенальти в жизни (даже у меня не было такого за всю карьеру!) На мой взгляд, и, надеюсь, вы с этим согласитесь — Славка сегодня лучший.

Спасибо за вашу поддержку сегодня ❤️? Полный стадион — это всегда счастье.

Идем дальше!??" — написал голкипер ЦСКА в своем телеграм-канале.