Акинфеев после промаха Торопа в серии с «Балтикой»: «Славка сегодня лучший. Он бил первый пенальти в жизни — даже у меня не было такого за всю карьеру!»

В послематчевой серии пенальти вратарь армейцев Тороп не забил решающий удар с точки, а голкипер «Балтики» Иван Кукушкин реализовал свою попытку и принес команде победу.
"Тяжелый матч и еще более тяжелая серия пенальти.
Слава сегодня бил первый пенальти в жизни (даже у меня не было такого за всю карьеру!) На мой взгляд, и, надеюсь, вы с этим согласитесь — Славка сегодня лучший.
Спасибо за вашу поддержку сегодня ❤️? Полный стадион — это всегда счастье.
Идем дальше!??" — написал голкипер ЦСКА в своем телеграм-канале.