Жозе Моуринью: «Сейчас я менее эгоцентричен и больше думаю о том, что могу сделать для других. Я не так важен — важна “Бенфика”, важны болельщики, они — сердце любого клуба»

Что я собираюсь сделать, чтобы побеждать? Скажем так: мы всегда хотим побеждать; мы не можем проиграть так, как проиграли [ «Карабаху»] два дня назад, это не подходит «Бенфике». «Бенфика» — это команда, которая 30 минут играла в меньшинстве с «Фенербахче» в Стамбуле и добилась положительного результата. Это та «Бенфика», с которой я отождествляю себя, та, с которой я вырос. Он часто выигрывает. Когда он не выигрывает, он проигрывает так, что у людей возникает ощущение, что они проиграли вместе с командой. Это большая часть успеха.