Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Станкович про 1:2 с «Ростовом»: «Спартак» проиграл почти все единоборства во 2-м тайме, соперник добавил чего-то, чего не хватило нам. Есть разные причины, почему мы выбираем сложные пути, а не легкие&

В 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» уступил со счетом 1:2.

Источник: Спортс"

— Ключевым моментом стал весь второй тайм. В первой половине мы играли неплохо, создавали моменты. Во втором тайме проиграли почти все единоборства. Соперник добавил чего‑то, чего нам не хватило, и заслуженно победил.

— Почему такие разные таймы?

— Мы провели определенную ротацию. Впереди нас ждут матчи чемпионата.

— Как дела у игроков, которые не попали в заявку, все ли с ними в порядке?

— Гузиев растет, прогрессирует, но не хотелось, чтобы он перегорел. Он провел две хорошие игры. Он будет еще играть. Сегодня же на поле была битва, много дуэлей.

— Команда могла выйти в плей‑офф досрочно. Когда теперь будет решена задача — в пятом или шестом туре?

— Да, мы имели такую возможность, говорили об этом с ребятами, обсуждали на установке перед игрой. Но есть разные причины, почему мы выбираем сложные пути, а не легкие.

— Чем вас удивил «Ростов»? Выполнила ли команда вашу установку на игру?

— Не скажу, что соперник удивил, то примерно и ожидали. А свои игру, ошибки мы будем разбирать, — сказал главный тренер «Спартака».