Станкович про 1:2 с «Ростовом»: «Спартак» проиграл почти все единоборства во 2-м тайме, соперник добавил чего-то, чего не хватило нам. Есть разные причины, почему мы выбираем сложные пути, а не легкие&

— Ключевым моментом стал весь второй тайм. В первой половине мы играли неплохо, создавали моменты. Во втором тайме проиграли почти все единоборства. Соперник добавил чего‑то, чего нам не хватило, и заслуженно победил.
— Почему такие разные таймы?
— Мы провели определенную ротацию. Впереди нас ждут матчи чемпионата.
— Как дела у игроков, которые не попали в заявку, все ли с ними в порядке?
— Гузиев растет, прогрессирует, но не хотелось, чтобы он перегорел. Он провел две хорошие игры. Он будет еще играть. Сегодня же на поле была битва, много дуэлей.
— Команда могла выйти в плей‑офф досрочно. Когда теперь будет решена задача — в пятом или шестом туре?
— Да, мы имели такую возможность, говорили об этом с ребятами, обсуждали на установке перед игрой. Но есть разные причины, почему мы выбираем сложные пути, а не легкие.
— Чем вас удивил «Ростов»? Выполнила ли команда вашу установку на игру?
— Не скажу, что соперник удивил, то примерно и ожидали. А свои игру, ошибки мы будем разбирать, — сказал главный тренер «Спартака».