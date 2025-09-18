Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Экс-арбитр Бурруль о подкате Берна против Кунде: «Это не красная карточка, но на грани. На кону не стояло ничего»

«Барселона» играет в гостях с «Ньюкаслом» (2:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

В компенсированное время первого тайма англичанин прыгнул в ноги французу после того, как тот выбил мяч.

Главный арбитр Гленн Нюберг показал защитнику «Ньюкасла» желтую карточку. Защитник «блауграны» покинул поле в перерыве, явно демонстрируя признаки боли.

«Это не красная карточка, я думаю, он опоздал с подкатом, но это на грани. На кону ничего не стояло», — отметил экс-арбитр Бурруль в программе Marcador.

Изображение: кадр из трансляции beIN SPORTS.