Рожков хотел сменить фамилию на Роналду: «Чтобы в паспорте было: Илья Николаевич Роналду. Это было взрослое и обдуманное решение семилетнего человека»

— Слышал, что ты хотел поменять фамилию на Роналду. Это какой-то прикол или правда?

Источник: Спортс"

— Это чистая правда! Все так и было. Я уже тогда занимался футболом. Было мне, наверное, лет семь. Вроде бы это был семейный ужин. Все собрались дома, кушаем. И вдруг заявляю родителям: «Мам, пап, я хочу поменять фамилию на Роналду».

— И какой была реакция родителей?

— Все сразу начали смеяться. А я серьезно говорил! Это было взрослое и обдуманное решение семилетнего человека! Но родители были в шоке. Сейчас эту историю часто с улыбкой вспоминаем.

— Долго готовился к такому ответственному заявлению?

— Вообще нет. Мне просто в голову это пришло, и я сразу сказал. Хотел, чтобы в паспорте, когда вырасту, было: Илья Николаевич Роналду, — сказал защитник «Рубина».