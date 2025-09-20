Марио Фернандес: «Ушел в “Зенит” потому, что ЦСКА не хотел моего возвращения. Понимаю эмоции болельщиков, но моя семья и я знаем правду, одному Богу известно, что произошло»

— Понимаю болельщиков ЦСКА и их эмоции в свой адрес. Не собираюсь говорить плохого о клубе или о ком-либо еще. Я ушел в «Зенит» потому, что ЦСКА не хотел моего возвращения. Когда шли переговоры, проинформировал клуб, что получил предложение от «Зенита». И даже несмотря на это, там не хотели завершить сделку.