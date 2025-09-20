Лебедев о Ротенберге: «Увидел его машину — в шутку посигналил, и через секунду меня подрезал “Крузак”. Боря потом говорит: “Я их еле успокоил по рации, чтобы тебя не выбросили из т

На следующий день Боря говорит мне: «Я их еле успокоил по рации, чтобы тебя не выбросили из тачки, а машину не выкинули с моста».
Но вообще Ротенберг был добрый парень, не злился, не ругался«, — сказал бывший защитник “Зенита”.
«Я ехал по Дворцовому мосту и увидел машину Ротенберга. В шутку посигналил, и через секунду меня подрезал другой “Крузак”. Встали, перегородили дорогу.
