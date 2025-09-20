Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
09:45
Енисей
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.03
П2
2.35
Футбол. Первая лига
12:00
Урал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.30
П2
5.00
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2

Лебедев о Ротенберге: «Увидел его машину — в шутку посигналил, и через секунду меня подрезал “Крузак”. Боря потом говорит: “Я их еле успокоил по рации, чтобы тебя не выбросили из т

«Я ехал по Дворцовому мосту и увидел машину Ротенберга. В шутку посигналил, и через секунду меня подрезал другой “Крузак”. Встали, перегородили дорогу.

Источник: Спортс"

На следующий день Боря говорит мне: «Я их еле успокоил по рации, чтобы тебя не выбросили из тачки, а машину не выкинули с моста».

Но вообще Ротенберг был добрый парень, не злился, не ругался«, — сказал бывший защитник “Зенита”.