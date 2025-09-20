Ричмонд
Аршавин о проблемах со стадионом «Барсы»: «Получается, они не смогли бы играть в РПЛ? Надо быть гибче, в футболе нельзя все делать строго по правилам»

Из‑за проблем в ходе реконструкции «Камп Ноу» каталонцы вынуждены проводить домашние матчи Ла Лиги на «Эстади Йохан Кройфф», вместимость которого составляет 6000 человек. «Барса», таким образом, не выполнила бы требования Мир РПЛ, где необходима 10‑тысячная домашняя арена.

Источник: Спортс"

«Получается, что “Барселона” не смогла бы сейчас сыграть в РПЛ. О чем это нам говорит? О том, что надо быть гибче, и что в футболе нельзя все делать строго по правилам. Если ты будешь руководствоваться только шаблоном, это может не сработать в конкретной ситуации. Нужно быть гибче и разумно принимать решения», — заявил экс-футболист сборной России.