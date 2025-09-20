Марио Фернандес о завершении карьеры: «Мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Но я хотел бы в нем остаться — в роли спортивного директора или помощника тренера»

— У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру.
— Что можете сказать, оглянувшись назад?
— Я невероятно счастлив, что у меня так отлично все сложилось. Благодарен Богу за такую карьеру. А также семье, болельщикам и всем людям, которые меня окружали на протяжении всего пути.
— Чем вы собираетесь заняться теперь?
— Я хотел бы остаться работать в футболе. Рассмотрю возможность стать спортивным директором или помощником главного тренера, — сказал 35-летний экс-защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России.