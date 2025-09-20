Шикунов про бан Станковича на месяц: «Он заслужил такое наказание. Замучил уже! Сколько можно терпеть? Сначала было смешно, потом не до смеха, а сейчас неприятно»

"Станкович заслужил такое наказание. Он уже замучил! Это же не в первый раз. Сколько это можно терпеть? Сначала было смешно, потом не до смеха, а сейчас неприятно. Это совсем неуважение!
Он же читал отзывы про себя. Надо уважать футбол, соперника, болельщиков и свой клуб. Вся страна смотрела по телевизору матч — и происходит вот такая комедия. Это что-то не совсем здоровое", — сказал бывший спортивный директор красно-белых.
Станковича забанили на месяц — пропустит пять матчей. Без права обжалования.