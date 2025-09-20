«Пари НН» — «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, так как домашний стадион нижегородцев еще не готов к проведению матчей после ремонта.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Таблица РПЛ.
Статистика РПЛ.
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 14:30 по московскому времени.
