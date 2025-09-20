Деку о Флике во главе «Барсы»: «Хави привнес стабильность, но мы посчитали, что нам нужен кто-то с другими тренерскими навыками. Ханси идеально подошел, его “Бавария” очаровывала»

Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
09:45
Енисей
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.03
П2
2.32
Футбол. Первая лига
12:00
Урал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.25
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Ливерпуль
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.90
П2
6.60
Футбол. Премьер-лига
14:30
Пари Нижний Новгород
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.50
П2
2.06
Футбол. Испания
15:00
Жирона
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.75
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.12
П2
2.45
Футбол. Италия
16:00
Болонья
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.40
П2
5.00
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
Сокол
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.30
П2
1.99
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.45
П2
2.65
Футбол. Германия
16:30
Гамбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.88
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
8.50
X
6.60
П2
1.35
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.72
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
16:45
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.75
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.70
П2
3.05
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.49
П2
2.21
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.41
П2
2.37
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.19
П2
2.80
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.33
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.01
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.52
П2
1.75
Футбол. Испания
17:15
Реал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.40
П2
15.00
Футбол. Франция
18:00
Нант
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.54
П2
2.06
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.13
П2
1.56
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.75
П2
2.75
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.25
П2
2.32
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.17
П2
3.08
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.15
П2
5.90
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.61
П2
2.47
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2

Деку о Флике во главе «Барсы»: «Хави привнес стабильность, но мы посчитали, что нам нужен кто-то с другими тренерскими навыками. Ханси идеально подошел, его “Бавария” очаровывала»

Немецкий специалист возглавил каталонцев в мае прошлого года. Под его руководством «Барса» выиграла чемпионат и Кубок Испании в сезоне-2024/25, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала впервые с 2019 года.



Его предшественник Хави руководил командой с ноября 2021 года до весны 2024-го. С ним клуб выиграл чемпионат Испании в сезоне-2022/23.

"Хави был важен для клуба в свое время, он привнес стабильность и выиграл титул. Что касается его замены на Флика… В тот момент мы посчитали — по нескольким причинам — что нам нужен кто-то с другим подходом, с другими тренерскими навыками. Я думаю, что Ханси идеально подошел в этом смысле. Все хорошо сложилось.

Он современный тренер, который долгое время работал в сборной Германии — и помощником, и главным. Потом он добился большого успеха с «Баварией». Его «Бавария» была играющей командой, она очаровывала, потому что играла в атакующий футбол при наличии четкой стратегии. Это чем-то похоже на идеологию «Барселоны».

Наша идея — это команда, которая стремится вести игру. Мы можем спорить о качестве, но наш футбол не является оборонительным. Ханси улучшил и максимально раскрыл потенциал наших игроков. Думаю, именно это и стало ключом к успеху, которого мы достигли в прошлом сезоне«, — сказал спортивный директор “Барселоны”.