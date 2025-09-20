Деку о Флике во главе «Барсы»: «Хави привнес стабильность, но мы посчитали, что нам нужен кто-то с другими тренерскими навыками. Ханси идеально подошел, его “Бавария” очаровывала»

"Хави был важен для клуба в свое время, он привнес стабильность и выиграл титул. Что касается его замены на Флика… В тот момент мы посчитали — по нескольким причинам — что нам нужен кто-то с другим подходом, с другими тренерскими навыками. Я думаю, что Ханси идеально подошел в этом смысле. Все хорошо сложилось.