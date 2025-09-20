Мак Аллистер о завершении карьеры Месси в будущем: «Всем будет грустно терять лучшего игрока мира. Он очень многое дал этому виду спорта, люди будут по нему скучать»

— Думаю, всем будет грустно терять лучшего игрока мира. Он очень многое дал этому виду спорта, я уверен, что люди будут по нему скучать. Но он отдал все, и я не думаю, что он будет вовлечен еще во что-то после завершения карьеры. Но я уверен, что он наслаждался футболом все эти годы.
— Как думаешь, он займется тренерством или чем-то таким?
— Кажется, он говорил, что не планирует, но так говорили многие футболисты, которые потом становились тренерами, — с улыбкой сказал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины.
Мак Аллистер о Месси и Роналду: «Криштиану — второй, Лео — лучший, и других таких не будет. Тут и до ЧМ-2022 не о чем было спорить».