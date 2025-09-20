Ричмонд
Матвей Кисляк: «Ямаль выглядит тусовщиком. Роналду и Месси были стабильны 15 сезонов, игра Лео мне больше импонирует. Превзойти их в ближайшее столетие будет очень сложно»

— «Барселона» — твой любимый клуб. Как так получилось?

Источник: Спортс"

— Ребята нашего поколения в детстве первым делом, полюбив футбол, выбирали между Месси и Роналду. И мне больше импонирует игра Месси.

Я начал поддерживать «Барселону» — ее стиль мне всегда нравился. Весь свой карьерный путь слежу за «Барселоной» и поддерживаю Месси.

— Месси кажется более скромным, чем Роналду. Это в расчет берешь?

— Нет. Месси тоже большой профессионал, но именно Роналду все это показывает.

Я стараюсь брать что-то от каждого футболиста. У Роналду трудовую этику, профессиональное отношение к себе, а у Месси скромность. Просто мне нравилась его игра. То, что он делает на поле, дорогого стоит.

— Как тебе Ямаль как игрок? Видишь ли ты в нем потенциально человека, который может превзойти даже и Месси, и Роналду?

— Превзойти Месси и Роналду будет очень-очень сложно в ближайшее столетие. Но подобраться близко, я думаю, он может. И единственное, что мне не очень в нем нравится, — это отношение к делу. Сейчас он выглядит тусовщиком.

— На чиле играет?

— На чиле играть можно. Тем более на его месте — он всегда показывает высокий уровень. Может, это ему, наоборот, помогает.

По игре он точно в потенциале может приблизиться к Месси и Роналду. Но догнать их, думаю, будет очень и очень сложно.

— Но он выстрелил раньше, чем Роналду и Месси.

— Роналду и Месси были стабильны на протяжении 15 сезонов. И каждый сезон держали свой уровень.

— У тебя главное сомнение в том, что Ямаль может быть нестабилен на длинной дистанции?

— Да. То, что он талантлив и очень хорош, — это 100%. Сейчас для него главное — показать стабильность. Как в целом и всем молодым игрокам, начинающим свой путь.

— Против кого хотелось бы сыграть? Наверное, против Ямаля. Против кого еще?

— Хочется сыграть вообще против всех топ-команд мира, против лучших сборных. Понятно, хотелось бы сыграть с Месси, с Роналду. Это было бы неплохой историей, — заявил 20-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Кисляк.