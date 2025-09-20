Мареска об 1:2 с «МЮ»: «Нельзя удаляться на “Олд Траффорд” через три минуты после начала матча. После красной Каземиро “Челси” был намного лучше»

«Манчестер Юнайтед» дома обыгра «Челси» (2:1) в 5-м туре АПЛ. У обоих клубов удалили по одному футболисту в первом тайме — вратаря «синих» Роберта Санчеса на 5-й минуте, хавбека «Юнайтед» Каземиро — в добавленное время. Матч обслуживал арбитр Питер Бэнкс.
— Красная карточка изменила игру уже через три минуты. После их красной карточки, когда стало по 10 футболистов на поле, игра изменилась уже в нашу сторону. Нам нужно было начать матч лучше.
Да, это красная. Мы должны были бить пенальти за фол на Жоао Педро.
— Прокомментируйте три замены в первом тайме.
— Они атаковали впятером, поэтому и идея была в том, чтобы защищаться впятером. Когда игра 11 на 11, можно защищаться вчетвером.
Игра, вероятно, изменилась после того, как они получили красную карточку — мы были намного лучше.
Сегодня утром Палмер прошел тесты — он не был готов на все 100%. Клуб, его партнеры и вся команда приложили фантастические усилия. К сожалению, Коул не был готов на все 100%.
Нам нужно было начать игру лучше. Нельзя позволять себе удаление на «Олд Траффорд» после трех минут, — сказал главный тренер «Челси» Мареска.