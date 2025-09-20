Мареска об 1:2 с «МЮ»: «Нельзя удаляться на “Олд Траффорд” через три минуты после начала матча. После красной Каземиро “Челси” был намного лучше»

Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
3
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
18.50
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
34.00
П2
78.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
7.00
П2
51.00
Футбол. Первая лига
21.09
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Мареска об 1:2 с «МЮ»: «Нельзя удаляться на “Олд Траффорд” через три минуты после начала матча. После красной Каземиро “Челси” был намного лучше»

«Манчестер Юнайтед» дома обыгра «Челси» (2:1) в 5-м туре АПЛ. У обоих клубов удалили по одному футболисту в первом тайме — вратаря «синих» Роберта Санчеса на 5-й минуте, хавбека «Юнайтед» Каземиро — в добавленное время.

Источник: Спортс"

«Манчестер Юнайтед» дома обыгра «Челси» (2:1) в 5-м туре АПЛ. У обоих клубов удалили по одному футболисту в первом тайме — вратаря «синих» Роберта Санчеса на 5-й минуте, хавбека «Юнайтед» Каземиро — в добавленное время. Матч обслуживал арбитр Питер Бэнкс.

— Красная карточка изменила игру уже через три минуты. После их красной карточки, когда стало по 10 футболистов на поле, игра изменилась уже в нашу сторону. Нам нужно было начать матч лучше.

Да, это красная. Мы должны были бить пенальти за фол на Жоао Педро.

— Прокомментируйте три замены в первом тайме.

— Они атаковали впятером, поэтому и идея была в том, чтобы защищаться впятером. Когда игра 11 на 11, можно защищаться вчетвером.

Игра, вероятно, изменилась после того, как они получили красную карточку — мы были намного лучше.

Сегодня утром Палмер прошел тесты — он не был готов на все 100%. Клуб, его партнеры и вся команда приложили фантастические усилия. К сожалению, Коул не был готов на все 100%.

Нам нужно было начать игру лучше. Нельзя позволять себе удаление на «Олд Траффорд» после трех минут, — сказал главный тренер «Челси» Мареска.