Компани о 4:1 с «Хоффенхаймом»: «Сказал Ильцеру, что в 1-м тайме они были лучше “Баварии”. Во 2-м мы показали реакцию и сыграли очень хорошо»

«Благодаря опыту и качеству. Я сказал Кристиану [Ильцеру, тренеру “Хоффенхайма”], что в первом тайме они были лучше нас. Во втором тайме мы показали реакцию и сыграли очень хорошо. Я очень доволен победой.
Я не был удивлен [сложным первым таймом]. Мы только что сыграли тяжелый матч против «Челси» посреди недели, с тем ажиотажем, который сопровождал победу, а затем приехали сюда, на сложное поле.
Я уже говорил до матча, что «Хоффенхайм» выиграл все свои игры, включая предсезонные, кроме встречи с «Айнтрахтом». Мы сохраняли спокойствие в трудные моменты, а во втором тайме сделали то, что умеем делать«, — сказал главный тренер “Баварии”.