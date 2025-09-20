У Роналду 7 голов и ассист в 7 матчах за «Аль-Наср» и Португалию в сезоне

Таким образом, на счету Роналду 3 гола в 3 матчах чемпионата, гол и ассист в двух играх Суперкубка страны и три мяча в двух встречах в составе Португалии.
Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» сделал дубль в матче против «Аль-Рияда» (5:1) в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
