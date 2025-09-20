Галактионов о судействе с «Махачкалой»: «Я уже два года назад дал комментарий. Повторить? Наверное, не буду, потому что опять дисквалифицируют»

Напомним, в ноябре 2023 года Галактионов нецензурно высказался о работе этого арбитра в матче между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (3:3) в Премьер-лиге: «Если это ######## нравится кому-то, нам — нет». Главный тренер железнодорожников получил тогда два матча дисквалификации.
— Видно было ваше недовольство теми судейскими решениями, которые отчасти касались возможных фолов в атаке.
— Мой комментарий? Я уже два года назад дал свой комментарий. Мне повторить? Наверное, не буду этого делать, потому что опять дисквалифицируют. Думаю, что все очевидно, — сказал Галактионов.
Галактионов про 1:1 с «Махачкалой»: «Локомотив» потерял два очка. У соперника не было острых моментов — за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр".