Аморим про «МЮ»: «Критики правы в большинстве случаев, мне нечего им сказать. Мы можем проиграть “Гримсби”, можем выиграть у любой команды. Сегодня мы выиграли — это хорошо для нас&raq

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
3
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
18.50
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
34.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.30
П2
57.00
Футбол. Первая лига
21.09
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Аморим про «МЮ»: «Критики правы в большинстве случаев, мне нечего им сказать. Мы можем проиграть “Гримсби”, можем выиграть у любой команды. Сегодня мы выиграли — это хорошо для нас&raq

"Дело вообще не в этом. У людей не так много хороших слов насчет нашей команды и наших результатов. Я это понимаю. Я просто постоянно отшучиваюсь. Мне нечего сказать критикам, они правы в большинстве случаев.

Источник: Спортс"

"Дело вообще не в этом. У людей не так много хороших слов насчет нашей команды и наших результатов. Я это понимаю. Я просто постоянно отшучиваюсь. Мне нечего сказать критикам, они правы в большинстве случаев. Но мы выиграли, и для нас это хорошо.

Это действительно важно, потому что я понимаю обстановку вокруг команды и тренера. Игра была очень важной с этой точки зрения.

«Манчестер Юнайтед» просто выиграл дома, вот и все. Три очка. Это попытка придать импульс. Нельзя забыть, что мы мучаемся, когда показываем не лучший свой футбол, играем не на максимуме во всех аспектах. Мы можем проиграть «Гримсби», можем выиграть у любой команды«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед”.