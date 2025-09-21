Тебас не станет запрещать флаги Палестины на играх Ла Лиги, а возможные матчи против израильтян считает проблемой: «Надеюсь, население Газы перестанет страдать к тому моменту»

«Все, что происходит в рамках порядка и без остановки игры, нужно уважать», — сказал Тебас, отметив, что на происходящее в Газе «тяжело смотреть», но «соревнования должны продолжаться, главное — чтобы не было актов, способных их парализовать».
Также глава Ла Лиги высказался о возможных матчах испанских клубов с израильскими в еврокубках.
«Решения будут сложными, и мы будем надеяться, что к тому моменту ситуация в Газе будет хотя бы такой, чтобы население не страдало, хотя достичь этого будет тяжело», — сказал Тебас.