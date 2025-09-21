Ямаль, Рафинья, Флик, Кубарси, Лапорта — в составе делегации «Барсы» на церемонию «Золотого мяча». Педри и Левандовского не будет

Как сообщает Mundo Deportivo, от «блауграны» в столицу Франции отправятся Ламин Ямаль, Рафинья, Пау Кубарси, претендующий на «Трофей Копа» (лучшему футболисту до 21 года) и главный тренер Ханс-Дитер Флик.
К ним присоединятся президент «Барселоны» Жоан Лапорта и другие члены руководства, а также футболистки женской команды, включая последних обладательниц «Золотого мяча» — Алексию Путельяс и Айтану Бонмати.
Отмечается, что церемонию не посетят Педри и Роберт Левандовски.
По словам источника, в клубе нет особого оптимизма относительно завоевания крупных наград, судя по полученным сигналам (или отсутствии таковых).
