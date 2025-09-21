Жозе Моуринью: «Я пришел в “Бенфику” не воевать и не злить “Порту”, а побеждать — мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом “Спортинга&

«Если вы спросите меня, является ли “Порту” одним из самых больших клубов мира, я отвечу — да. “Порту” клуб-гигант? Да. Я приехал в “Бенфику” не для того, чтобы позлить или огорчить “Порту”. Я пришел сюда, чтобы наслаждаться работой в большом клубе с большими амбициями. Надеюсь, они не сердятся и не злятся на меня.
После прихода в «Бенфику» я говорил с [президентом «Порту» и бывшим ассистентом Моуринью] Андре Виллаш-Боашем и Фредерику Варандашем, президентом «Спортинга». То, что я стал тренером «Бенфики», не означает, что я пришел воевать.
Думаю ли я, что мне снова устроят овации на [стадионе «Порту»] «Драгау»? Очевидно, нет. «Порту» — огромная часть моей истории, а я — часть «Порту».
Болельщики оказали мне фантастический прием, которого, думаю, я заслужил, но мы враги в течение 90 минут, враги на поле — и ничего больше. «Порту» хочет победить, и я хочу победить. Больше ничего", — заявил Моуринью после победы в первом матче над ABC со счетом 3:0.