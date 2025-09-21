Тренер «Милана» Ландуччи о 3:0: «Модрич — пример для подражания, Пулишич — смертоносный снайпер, Рабьо провел монструозный матч»

— Мы с большим уважением отнеслись к «Удинезе». Поздравляю всю нашу команду с хорошим настроем. Мы сыграли важный матч. Сегодня мы это отметим, а потом подумаем о следующей игре.
Модрич — пример для подражания. Он вызывает у меня столько эмоций не только как игрок, но и как человек.
— Пулишич сделал дубль.
— Когда он бьет по воротам, он смертоносен, он снайпер. Его статистика говорит сама за себя. Он важный игрок, который пользуется поддержкой всей команды.
Рабьо провел монструозный матч. Я злился на него, потому что он все время несся вперед, хотел забить. Что ж, он был прав. Мы с Адриеном снова встретились и рады этому, — сказал тренер «Милана» Марко Ландуччи, замещающий дисквалифицированного Массимилиано Аллегри.
Рабьо работал с обоими тренерами в «Ювентусе».