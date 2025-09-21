Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.05
П2
1.85
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.20
П2
2.65
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Премьер Армении о патриотических названиях: «Предлагаю задать себе вопрос: почему “Милан” — суперклуб, а “Алашкерт” — нет? Потому что психология во всем, особенно в спорте, очень

«Почему супермаркет в Армении должен называться “Ван”, “Алашкерт”, “Адана”?

На чем основана наша модель патриотизма? Давайте посмотрим, когда были написаны все эти [патриотические] книги, романы, пьесы. Они были написаны при Сталине, Хрущеве, Брежневе, в условиях советского Главлита. Почему Главлит разрешил все это публиковать? Он знал, что мы патриоты, но ему было важно не допустить этого патриотизма, не допустить его какой-либо связи с реальной Арменией, чтобы у народов Армянской ССР возникли такие противоречия друг с другом, которые были бы строго управляемы центральной властью.

Поэтому предлагаю задать себе вопрос: почему «Милан» — суперклуб, а «Алашкерт» — к сожалению, нет? Потому, что психология во всем, особенно в спорте, очень важна.

Я не предлагаю переименовывать команды — у клубов есть владельцы, им решать", — сказал премьер-министр Армении.

Премьер Армении о патриотизме: «Спросил детей о нашей самой высокой горе — 70% не знают, что Арарат не в Армении. А почему в Европе есть клубы “Милан”, “Барселона”, а у нас нет “Арташата”?».