Премьер Армении о патриотических названиях: «Предлагаю задать себе вопрос: почему “Милан” — суперклуб, а “Алашкерт” — нет? Потому что психология во всем, особенно в спорте, очень

На чем основана наша модель патриотизма? Давайте посмотрим, когда были написаны все эти [патриотические] книги, романы, пьесы. Они были написаны при Сталине, Хрущеве, Брежневе, в условиях советского Главлита. Почему Главлит разрешил все это публиковать? Он знал, что мы патриоты, но ему было важно не допустить этого патриотизма, не допустить его какой-либо связи с реальной Арменией, чтобы у народов Армянской ССР возникли такие противоречия друг с другом, которые были бы строго управляемы центральной властью.