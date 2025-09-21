Биджиев об 1:1: «Позитивный результат для “Махачкалы”. “Локо” — одна из лучших команд в РПЛ»

Ричмонд
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.05
П2
1.85
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.20
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
14:30
Спартак
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.36
П2
3.35
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.22
П2
2.82
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.42
П2
2.25
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.60
П2
2.98
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.21
Футбол. Франция
16:00
Париж
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.55
П2
2.95
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.66
П2
5.80
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2

Биджиев об 1:1: «Позитивный результат для “Махачкалы”. “Локо” — одна из лучших команд в РПЛ»

«Матч был тяжелый. Хороший соперник. “Локомотив” — команда достаточно ровная, квалифицированная во всех линиях. Я считаю, что сейчас это, наверное, одна из лучших команд в чемпионате.

Источник: Sports

Понятно, что было непростое поле после дождей, были непростые погодные условия. Наши ребята очень хорошо проявили себя в сегодняшнем матче. Старались и бились до конца. Несмотря на то, что пропустили в начале второго тайма, продолжали играть. Вынудили соперника заработать вторую желтую карточку.

Понятно, что матч был достаточно непростой. Может быть, тут не было много футбола, было больше борьбы. Но, наверное, по такому полю другого никто и не ожидал. И в этой борьбе нам было важно выигрывать единоборства и оказывать давление на соперника. В целом я считаю, что ребята с этой задачей справились.

К чести «Локомотива» скажу, что это очень хорошая команда. Малейшая расслабленность, малейшая недоработка сразу наказывается голом, что сегодня и произошло. Результат для нас по тому, как складывался матч, наверное, больше позитивный. Это все‑таки очко, это движение вперед«, — сказал тренер махачкалинского “Динамо”.