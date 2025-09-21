У Месси 2+1 в матче с «Ди Си Юнайтед». Форвард забил 30 голов и сделал 13 ассистов за «Интер Майами» в 37 играх сезона

Всего в 22 играх текущего чемпионата МЛС на счету Месси 22 мяча и 10 результативных передач.
В 37 матчах сезона во всех турнирах за флоридский клуб 38-летний аргентинец забил 30 голов и сделал 13 ассистов.
На 35-й минуте форвард «Интер Майами» отдал голевой пас Тадео Альенде, а в середине второго тайма и на 85-й минуте забил сам — с передач Жорди Альбы и Серджи Бускетса соответственно.
