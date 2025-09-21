Ричмонд
Гладилин о Батракове и Кисляке: «Переходить внутри России — несерьезно. Нужно расти и, как Головин, ехать в топ-клубы Европы»

— «Спартак» чуть ли не единственный клуб наравне с «Зенитом», где воспитанники не играют на ключевых ролях в команде. Вас беспокоит этот момент?

Источник: Спортс"

— Воспитать и подготовить российского футболиста — это очень долгий и сложный процесс. Для того чтобы быть ведущим футболистом такой команды, как «Спартак», нужно же и в сборной уже заиграть. Чтобы стать лидером в «Спартаке», нужно быть лидером и в сборной. А как я уже сказал, сложно подготовить игроков такого уровня. Для этого и работают академии.

Академии в «Зените» и «Спартаке» хорошие, в них много талантливых ребят. Они, по сути, снабжают весь чемпионат футболистами. Почти во всех командах есть воспитанники этих школ. Но для того чтобы попасть в основу, нужна яркая личность, а таких пока нет. Наверное, это и напрягает болельщиков, что в «Спартаке» не появляется таких футболистов, как Батраков и Кисляк.

— Вы бы хотели, что «Спартак» покупал не легионеров, а того же Кисляка и Батракова?

— Если бы эти ребята играли в условных «Крыльях Советов», а не в ЦСКА и «Локомотиве», то это было бы возможно. Эти футболисты уже играют в командах, которые борются за самые высокие места, за медали. По своим возможностям эти команды ни в чем не уступают «Спартаку». А переходить в другую команду с теми же задачами нет никакого смысла.

Этим молодым ребятам нужно расти, играть в сборной и дальше ехать в топ-клубы Европы. Как это, например, сделал Головин. А переходить из клуба в клуб внутри России — это несерьезно, — сказал экс-игрок «Спартака».