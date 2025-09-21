Тошич о дисквалификации Станковича на месяц: «За время его работы в “Спартаке” было много сомнительных решений судей, Наверное, он не выдержал»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.82
X
4.32
П2
1.70
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Премьер-лига
14:30
Спартак
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.37
П2
3.40
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.26
П2
2.80
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.35
П2
2.27
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.55
П2
2.94
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.35
П2
2.23
Футбол. Франция
16:00
Париж
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.53
П2
2.95
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.49
П2
5.19
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.20
Футбол. Испания
17:15
Мальорка
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.68
П2
1.78
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.37
П2
2.39
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.40
П2
3.56
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
5.30
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.31
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.35
П2
2.75
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.28
П2
4.70
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.82
П2
5.26
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.07
П2
10.50
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.11
П2
1.90
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.24
П2
15.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Тошич о дисквалификации Станковича на месяц: «За время его работы в “Спартаке” было много сомнительных решений судей, Наверное, он не выдержал»

Тренер «Спартака» наказан за удаление в матче РПЛ с «Динамо» (2:2).

Источник: Спортс"

— Станковича дисквалифицировали на месяц, и он пропустит дерби [с ЦСКА]. Это может повлиять на игру красно-белых?

— Его точно будет не хватать, потому что главный тренер всегда очень важен. Понятно, что все инструкции своим ребятам до игры он даст, но очень важно, чтобы тренер находился рядом и помогал своей команде. Поэтому этот факт является плюсом для ЦСКА. Честно говоря, я не читал за что дисквалифицировали Станковича.

— За нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча с «Динамо».

— Насколько я знаю, в пользу или против «Спартака» было много сомнительных решений [судей] за время работы Станковича в клубе. Наверное, он не выдержал, — сказал бывший игрок ЦСКА.