Тошич о дисквалификации Станковича на месяц: «За время его работы в “Спартаке” было много сомнительных решений судей, Наверное, он не выдержал»

— Станковича дисквалифицировали на месяц, и он пропустит дерби [с ЦСКА]. Это может повлиять на игру красно-белых?
— Его точно будет не хватать, потому что главный тренер всегда очень важен. Понятно, что все инструкции своим ребятам до игры он даст, но очень важно, чтобы тренер находился рядом и помогал своей команде. Поэтому этот факт является плюсом для ЦСКА. Честно говоря, я не читал за что дисквалифицировали Станковича.
— За нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча с «Динамо».
— Насколько я знаю, в пользу или против «Спартака» было много сомнительных решений [судей] за время работы Станковича в клубе. Наверное, он не выдержал, — сказал бывший игрок ЦСКА.