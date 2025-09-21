Тошич о дисквалификации Станковича на месяц: «За время его работы в “Спартаке” было много сомнительных решений судей, Наверное, он не выдержал»

— Его точно будет не хватать, потому что главный тренер всегда очень важен. Понятно, что все инструкции своим ребятам до игры он даст, но очень важно, чтобы тренер находился рядом и помогал своей команде. Поэтому этот факт является плюсом для ЦСКА. Честно говоря, я не читал за что дисквалифицировали Станковича.