Манише рассказал, что играл в «Порту» с Аленичевым, как с братом

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Португалец Манише в «Порту» играл с российским футболистом Дмитрием Аленичевым, как с братом. Об этом Манише рассказал ТАСС.
Бывшие футболисты вновь встретились на Кубке легенд в Москве.
«Хороших воспоминаний об игре с Димой Аленичевым очень много, мы провели долгое время с ним в “Порту”. Могу сказать, что он был мне как брат, я играл с ним, как с братом, — сказал Манише. — Я уважаю Диму, у него был классный уровень игры, мне очень нравилось с ним быть в одной команде».
Аленичев и Манише выступали вместе за «Порту» с 2002 по 2004 год, выиграли вместе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.