«Боруссия» Дортмунд не проигрывает с начала сезона — 4 победы и 2 ничьих в 6 матчах

В 6 матчах сезона-2025/26 во всех турнирах «Боруссия» одержала 4 победы и дважды сыграла вничью.
В следующем матче дортмундцы сыграют с «Майнцем» на выезде. Игра 5-го тура Бундеслиги пройдет 27 сентября.
Сегодня команда под руководством Нико Ковача обыграла «Вольфсбург» (1:0) в матче 4-го тура Бундеслиги.
