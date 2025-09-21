Микель Артета: «Полное доминирование “Арсенала”. “Ман Сити” забил, ничего до этого не сделав, и мы немного растерялись, но снова взяли игру под контроль и продолжили доминировать»

— Не так просто это сказать. Думаю, совершенно очевидно, что мы хотели сделать. Мы отлично начали игру, полностью доминировали. После того, как они забили гол, ничего толком не сделав до этого, мы на пять-семь минут были в некоторой растерянности, но потом снова взяли игру под контроль и продолжили доминировать.